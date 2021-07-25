Из-за аномальной жары в Ленинградской области значительно повысилось договорное потребление воды. В Леноблводоканале рассказали, как сэкономить ресурс.

Рекомендуется проверить индивидуальный прибор учета, чтобы не оплачивать по нормативу из-за неисправности. Также эксперты советуют установить регулятор расхода воды и обновить устаревшие краны.

Эксперты отмечают, что старые краны часто подтекают, и каждая капля увеличивает расход. И заключительный совет – установить рычаговый смеситель, чтобы не ждать, пока вода достигнет нужной температуры.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Кудрово отключили электроэнергию должникам.