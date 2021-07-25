Школьница попала в реанимацию из Орехово – в доме нашли пустые пачки из-под лекарств

По информации ivbg.ru, 24 июля около 22:00 в полицию Приозерского района сообщили о 12-летней школьнице, выпившей лекарство-антидепрессант в поселке Орехово.

В доме обнаружены две пустые упаковки лекарства. Девочку с отравлением доставили в больницу Приозерска, а оттуда – в реанимацию Детской городской больницы № 5 в Санкт-Петербурге.

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Семья полная, однако сама девочка известна инспекторам по делам несовершеннолетних.

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