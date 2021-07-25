«Угрожающие масштабы»: как поведет себя COVID-19, и когда ждать четвертую волну

Как сообщают «Невские Новости», вакцинация населения ускорила завершение третьей волны коронавируса в России. Что дальше ждет вирус и его возможных носителей.

Полтора года человечество живет в условиях пандемии COVID-19. Сейчас в России наблюдается снижение показателей роста заболеваемости и смертности от вируса. Можно ли говорить о том, что мы преодолели третью волну пандемии и стоит ли уже готовиться к четвертой, «Невские Новости» узнали у врача-иммунолога Эдуарда Шункова.

Завершение третьей волны

В отличие от первой и второй волн эпидемии, правительствами стран было пущено в ход самое эффективное средство в борьбе с инфекцией — вакцинация. Такое мероприятие, по словам иммунолога, не могло не ускорить завершение третьей волны. Однако печальных итогов этого всплеска заболеваемости немало: антирекорды по количеству смертей, тяжести течения и количеству заболевших.

Токсичность существующих вариаций штамма COVID-19 очень высокая. По мнению специалиста, при таких показателях спад уровня заболеваемости без вакцинации, только за счет большого количества переболевших, вряд ли был бы возможен.

«Ранее я заявлял, что, учитывая всеобщую вакцинацию, третья волна пойдет на спад во второй половине июля. Ориентируясь на темпы снижения госпитализаций и уменьшение количества регистрируемых новых случаев, можно предположить, что в августе третья волна прекратится и заболеваемость вновь опустится до локальных случаев», — заявил Эдуард Шунков

В случае локализации очагов заболевания оно будет обходиться без больших вспышек заражения в коллективах. Однако только там, где иммунная прослойка из переболевших и вакцинированных будет составлять хотя бы 80 %.

Когда ждать четвертую

Достоверные прогнозы, по мнению Эдуарда Шункова, строить пока рано. Было всего три волны, выявить закономерность пока не представляется возможным. Однако четвертую волну стоит ожидать во время эпидсезона всех инфекций группы ОРВИ.

«Это осенне-зимний период. Но, учитывая массовый характер вакцинации, вероятнее всего, она может начаться не раньше весны 2022 года», — считает врач

Новая волна заболеваемости может быть не такой масштабной, как предыдущие. Произойдет это в том случае, если люди, увидев наглядную эффективность существующих иммунобиологических препаратов, пойдут ревакцинироваться. Однако пока коронавирус циркулирует и занимает доминирующее положение в структуре инфекционных заболеваний, расслабляться, по мнению Эдуарда Шункова, не стоит.

Позитивный сценарий

В этом случае произойдет полная элиминация (гибель отдельных особей или целых групп организмов) вируса ковида. Она может быть достигнута при тесном взаимодействии всех стран в обмене опытом введения ограничительных мер по недопущению распространения этой инфекции и оценки их эффективности.

«Вариант глобальной вакцинации иммунобиологическим препаратом представляется наиболее эффективным от всех вариаций штамма. Их существует очень много. На подходе еще один препарат, разрабатываемый ФМБА, который позволит создать клеточный иммунитет, не позволяя вирусу проникнуть в организм. Какой из препаратов окажется самым эффективным, покажет время», — заявляет врач-иммунолог

Наиболее вероятно, считает Эдуард Шунков, что вирус настолько потеряет свои губительные свойства, что станет заурядной сезонной инфекцией наряду с другими из группы ОРВИ. Он будет обладать низкой летальностью, и его течение будет без тяжелых проявлений. Это изменение позволит COVID-19 выживать, не приводя к смерти своих носителей.

Негативный сценарий

При этом варианте развития событий появится сверхсильный штамм коронавируса или произойдет скрещивание с другими вирусами. В первом случае пандемия может «достигнуть угрожающих масштабов и унести жизни десятков миллионов людей», как это было во время пандемии «испанского гриппа».

«Семейство коронавирусов уже породило вирус атипичной пневмонии, вирус ближневосточного респираторного синдрома и, наконец, ковид-19», — рассказывает Эдуард Шунков

Если произойдет скрещивание с другими вирусами, может появиться новая суперинфекция. Она сможет у каждого заболевшего вызвать тяжелое течение заболевания с массой разнообразных жизнеугрожающих симптомов. В таком случае лечение в домашних условиях будет невозможным.

Грипп vs ковид

ВОЗ постоянно держит под наблюдением штаммы инфекций, склонных к мутациям. Вирус гриппа обладает очень высоким потенциалом к трансформации.

«Так как коронавирус занял доминирующее положение в структуре заболеваемости, можно ожидать, что грипп будет наращивать свои патогенные свойства, чтобы снова занять доминирующее положение в мире, как это было десятилетиями до появления ковида», — считает специалист

Именно поэтому вакцинация поливалентными (содержащие в своем составе более одного типа антигена) вакцинами от гриппа стала актуальна как никогда.

Власти города и страны, специалисты Роспотребнадзора и врачи — все призывают граждан пройти вакцинацию от смертельно опасного коронавируса.