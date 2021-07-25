«Когда птицы умнее людей»: сообразительные голуби перешли дорогу на «зеленый» по зебре – видео

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: птицы перебежали дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора в Санкт-Петербурге.

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На видео запечатлено, как автомобили остановились на перекрестке на красный свет. А пешеходам и голубям загорается зеленый. Птицы цивилизовано перешли на другую сторону проезжей части.