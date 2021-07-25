Пожилую женщину и ее сына нашли зарезанными в квартире в Петербурге

По информации ivbg.ru, пожилую женщину с сыном нашли убитыми в квартире в Санкт-Петербурге. В полицию обратилась дочь погибшей.

По словам женщины, она приехала проведать свою 84-летнюю маму, проживавшую вместе с 56-летним сыном. Дверь ей не открыли, а из квартиры доносился неприятный запах.

Прибывшие на место полицейские нашли жильцов мертвыми. На трупах зафиксированы колото-резаные раны и следы разложения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что женщина выпала из окна многоэтажного дома в Санкт-Петербурге – фото.