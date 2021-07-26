Урожая подсолнечника в 2021 году хватит для сохранения цен на масло

В Министерстве сельского хозяйства рассчитывают, что богатый урожай подсолнечника, который ожидается в этом году, позволит обеспечить внутреннее потребление масла в полной мере и продавать его россиянам по доступным ценам.

При этом власти пока не отменяют меры таможенно-тарифного регулирования, которые создают баланс между экспортом и продажей внутри страны.

В Росстате сообщили, что выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года снизился на 17,2 по сравнению с шестью месяцами 2020-го и составил 2,7 миллиона тонн. В июне МЭЗы России произвели меньше на 35,7 процента в годовом выражении и на 22,9 процента меньше, чем за месяц это этого.

Несмотря на мировой продовольственный кризис и рост цен на продукты питания, в России в 2020 году самообеспеченность растительным маслом достигла 195,9 процента. Это позволило сохранить стоимость литра продукта на уровне 94,2 рубля, то есть за последний месяц она осталась неизменной.

Вам будет интересно В России начало дешеветь подсолнечное масло Стоимость подсолнечного масла в России стала падать. Как отмечают эксперты, это происходит на фоне прогнозируемого в текущем году рекордного урожая. РБК... 12.07.2021 289

Что важно, подчеркивают в Минсельхозе, получилось соблюсти баланс интересов покупателей и производителей масла, рентабельность производства которых находится на приемлемом уровне. Инвестиционная привлекательность этого бизнеса и сейчас довольна высокая. В пример в Минсельхозе привели маслоэкстракционные заводы, строящиеся в Курской и Липецкой области, передает РИА «Новости».