Британские ученые выявили новую категорию людей, умирающих от COVID-19

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов.

Президент Королевского колледжа экстренной медицины Кэтрин Хендерсон рассказала, что ранее большинство таких пациентов были гипертоники в возрасте, диабетики или же люди с ожирением. Теперь же от коронавируса умирают невакцинированные люди, которым около 40 лет. Об этом пишет издание Daily Mail.

Еще двое медиков из Лондона заявили, что многие из людей в самом расцвете сил скончались именно потому, что не сочли необходимым привиться от COVID-19 или не сделали это в силу своей занятости.

К слову, на данный момент в Великобритании оба компонента вакцины получили около 70% жителей. Специалисты напомнили, что возраст по-прежнему остается одним из определяющих факторов. В среднем иммунизация снижает риск летального исхода при COVID-19 в 20 раз.