Курс биткоина превысил $34 тысячи

Курс биткоина 26 июля резко поднялся на 16 процентов. В ночь на понедельник он приблизился к 40 тысячам долларов за монету.

Таковы данные портала CoinMarketCap. Он высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам. Пока курс немного опустился. Так, по состоянию на 9:40 он торгуется на уровне 38,88 тысячи долларов.

21 июля биткойн упал ниже 30 тысяч долларов, так как регуляторы США, Европы и Азии начали призывать к более жесткой проверке криптовалют. Европейские регуляторы заявили, что компании, работающие с виртуальными активами должны подпадать под действие правил борьбы с отмыванием денег, а также требований прозрачности для переводов криптоактивов.