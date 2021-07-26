Фото: останки красноармейца из Ленинграда нашли в Карелии

Поисковый отряд «Рейд» из Санкт-Петербурга обнаружил в Карелии останки бойца 3-й Фрунзенской дивизии Народного Ополчения.
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26.07.2021 85
Личность красноармейца установлена – им оказался Варламов Сергей Ефимович 1914 года рождения. Родился в деревне Гольнево. Проживал в Ленинграде на Боровой улице, 59, кв. 177 вместе с супругой и сестрой. Призван на фронт в июле 1941 года.
Родственники красноармейца и все, кто способен помочь их установить, могут написать в личные сообщение группы во «ВКонтакте».