Поставлен рекорд по смертям президентов в XXI веке

С начала 2020 года умерли восемь находившихся у власти глав государств или правительств. По данным РБК, был поставлен рекорд XXI века. В 2018-2019 годах пять лидеров умерли или были убиты, в 2016-2017 годах – четверо.

В ночь на 7 июля был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз. Преступники сначала пытали его, а потом выпустили в президента 12 пуль. Его супруга также была ранена, но выжила.

В апреле от ранений, полученных в бою с повстанцами, погиб президент Чада Идрис Деби. При этом он умер в день переизбрания — знаковое событие Деби решил отметить на передовой и отправился в зону военных действий на севере страны.

Президенты Танзании и Бурунди (Джон Помбе Джозеф Магуфули и Пьер Нкурунзиза) скончались от болезней. При этом Магуфули умер от COVID-19, официальной причиной смерти Нкурунзизы указали сердечную недостаточность, но местные СМИ также писали о коронавирусе у президента. Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини также умерли от болезней.

Кроме того, за два года умерли сразу два премьер-министра Кот д’Ивуара. 10 марта того же года от рака скончался Амед Бакайоко, а 8 июля 2020 года ушел из жизни Амаду Гон Кулибали, которому стало плохо после заседания совета министров.

20 июля умер бывший президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина, правивший страной в 1972-1977 годах. Ему было 93 года. Он встретил смерть в Калифорнии, в течение последних месяцев он тяжело болел.

14 июля стало известно о смерти бывшего президента Пакистана Мамнуна Хусейна, он скончался на 81 году жизни. Политик боролся с онкологическим заболеванием и в последние две недели проходил лечение в частной больнице. Мамнун Хусейн занимал пост президента Пакистана в 2013-2018 годах. Ранее он был губернатором провинции Синд. Хусейн считался соратником бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который был осужден по двум делам и в настоящее время находится в Великобритании.

Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл умер 19 апреля. Причина смерти политика пока не уточняется.