Родители учеников смогут внести предложения по модернизации образования

Будущее региональной и федеральной системы образования обсудили в Уфе. По словам руководителя образовательного центра «Сириус», сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, школа должна совершенствоваться с учетом мнений родителей.
Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов подчеркнул, что создание образовательной инфраструктуры – это один из главных механизмов достижения качества образования.
Благодаря этому в период с 2015 года по 2021 год были и еще будут созданы условия для более чем 43,5 тысяч школьников. Уже в сентябре 2021 года в каждом муниципальном районе начнут действовать 18 медиацентров «Интеллект», которые упростят процесс поддержки одаренных детей.
Также к 1 сентября начнут работу семь лабораторий для полноценных исследований. Например, в лаборатории «Биологических исследований» можно будет проводить исследования на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях. А в лаборатории «Интерактивной анатомии» будут доступны в том числе и генетические исследования.
Распространение получат корпоративные классы, сформированные крупными компаниями и уже в школе дающие ребенку актуальную специальность, востребованную на современном рынке труда. Также будет сделан акцент на квалификации педагогов – для этого организуют экспериментальные площадки в регионах.