Родители учеников смогут внести предложения по модернизации образования

Будущее региональной и федеральной системы образования обсудили в Уфе. По словам руководителя образовательного центра «Сириус», сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, школа должна совершенствоваться с учетом мнений родителей.

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«Будем собирать все предложения в части модернизации образовательного процесса в народную программу. Нет никаких сомнений, что всем школам нужна инфраструктура и методическая база. Постараюсь оказать максимальное содействие в этом вопросе», – заявила Елена Шмелева

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов подчеркнул, что создание образовательной инфраструктуры – это один из главных механизмов достижения качества образования.

«В Ленинградской области он реализуется через строительство новых, реновацию и реконструкцию действующих объектов. За последние пять лет в регионе построено 18 новых школ, проведена реновация 50 школ, создано более 28 тысяч высокооснащенных мест», – рассказал Сергей Тарасов

Благодаря этому в период с 2015 года по 2021 год были и еще будут созданы условия для более чем 43,5 тысяч школьников. Уже в сентябре 2021 года в каждом муниципальном районе начнут действовать 18 медиацентров «Интеллект», которые упростят процесс поддержки одаренных детей.

Также к 1 сентября начнут работу семь лабораторий для полноценных исследований. Например, в лаборатории «Биологических исследований» можно будет проводить исследования на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях. А в лаборатории «Интерактивной анатомии» будут доступны в том числе и генетические исследования.

Распространение получат корпоративные классы, сформированные крупными компаниями и уже в школе дающие ребенку актуальную специальность, востребованную на современном рынке труда. Также будет сделан акцент на квалификации педагогов – для этого организуют экспериментальные площадки в регионах.