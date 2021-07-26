РФС подписал контракт с новым главным тренером сборной России по футболу

Валерий Георгиевич Карпин подписал контракт с РФС и стал главным тренером сборной России по футболу. Соглашение с 52-летним специалистом действует до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

В течение ближайших месяцев Валерий Карпин будет совмещать тренерские должности в сборной России и ФК «Ростов», который тренирует с декабря 2017 года.

До работы в «Ростове» Валерий Карпин тренировал «Спартак» (2009-2012, 2012-2014 гг), который под его руководством дважды становился серебряным призером чемпионата России и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в сезоне-2010/11.

Также в тренерском активе Валерия Карпина испанская «Мальорка» (2014-2015) и «Торпедо» (2015-2016).