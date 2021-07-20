Как сообщал ivbg.ru, проведение мотофестиваля Baltic Rally в Выборге в июле 2021 года зависело от Роспотребнадзора, который должен был вынести решение в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

А 20 июля стало известно о том, что что в целях предупреждения распространения COVID-19 на территории Ленинградской области мотофестиваль Baltic Rally перенесен на 3-5 сентября 2021.

«Оргкомитет Baltic Rally выражает благодарность всем, кто искренне помогал и продолжает поддерживать фестиваль», – сообщили представители мероприятия

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что россияне не выступят в парной четверке по академической гребле на Олимпиаде из-за допинга.