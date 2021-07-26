Дрозденко обсудил с Путиным транспортное развитие Ленобласти

Александр Дрозденко доложил Владимиру Путину о восьми проектах по комплексному развитию транспортной инфраструктуры региона, которые помогут снизить нагрузку на существующую транспортную систему Петербургской и Ленинградской агломерации.
Из восьми проектов четыре уже получили положительное разрешение экспертизы, а по двум проектам уже началась совместная работа.
Основные проекты — это строительство транспортных развязок на границе с Петербургом в зоне активного развития жилищного строительства: Муринский селитебный кластер, Кудровский и Новосаратовский. Также строительство обходов больших зон развития — обход Новодевяткино с Мурино с выходом на Токсово и обход Всеволожска, и реконструкция вылетных трасс из Петербурга, причем, не только федеральных.
Также Ленобласть заинтересована в Восточном скоростном диаметре, поскольку он позволит разгрузить трассу «Кола».
Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос строительства станции метро в Кудрово, подготовка транспортной инфраструктуры к «Формуле 1», которая пройдет на трассе «Игоры» в 2023 году.