Дрозденко обсудил с Путиным транспортное развитие Ленобласти

Александр Дрозденко доложил Владимиру Путину о восьми проектах по комплексному развитию транспортной инфраструктуры региона, которые помогут снизить нагрузку на существующую транспортную систему Петербургской и Ленинградской агломерации.

Из восьми проектов четыре уже получили положительное разрешение экспертизы, а по двум проектам уже началась совместная работа.

Основные проекты — это строительство транспортных развязок на границе с Петербургом в зоне активного развития жилищного строительства: Муринский селитебный кластер, Кудровский и Новосаратовский. Также строительство обходов больших зон развития — обход Новодевяткино с Мурино с выходом на Токсово и обход Всеволожска, и реконструкция вылетных трасс из Петербурга, причем, не только федеральных.

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“Ленинградская область считает, что идея скоростного трамвая от метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку, и от станции «Ладожская» на Всеволожск имеет право на жизнь. И это проект, который можно реализовывать в рамках ГЧП”, — отметил Дрозденко.

Также Ленобласть заинтересована в Восточном скоростном диаметре, поскольку он позволит разгрузить трассу «Кола».

Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос строительства станции метро в Кудрово, подготовка транспортной инфраструктуры к «Формуле 1», которая пройдет на трассе «Игоры» в 2023 году.