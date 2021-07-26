Финал индивидуального турнир саблисток проходил между россиянками Софьей Поздняковой и Софьей Великой. Это уже вторая золотая медаль в копилке сборной ОКР с начала Олимпиады в Токио.
На Олимпийских игр в Токио завершился индивидуальный турнир саблисток. Лучшими по итогу турнира стали две спортсменки из России и одна из Франции. Финал турнира саблисток проходил между Софьей Поздняковой и Софьей Великой. Это уже вторая золотая медаль в копилке сборной ОКР с начала Олимпиады в Токио.
36-летняя Софья Великая является олимпийской чемпионкой 2016 в командном первенстве, восьмикратной чемпионка мира (дважды – в личном первенстве) и 14-кратной чемпионкой Европы (пять раз – в личном первенстве).
Софья Великая осталась довольна результатами соревнований.