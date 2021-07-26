Финал индивидуального турнир саблисток проходил между россиянками Софьей Поздняковой и Софьей Великой. Это уже вторая золотая медаль в копилке сборной ОКР с начала Олимпиады в Токио.

На Олимпийских игр в Токио завершился индивидуальный турнир саблисток. Лучшими по итогу турнира стали две спортсменки из России и одна из Франции. Финал турнира саблисток проходил между Софьей Поздняковой и Софьей Великой. Это уже вторая золотая медаль в копилке сборной ОКР с начала Олимпиады в Токио.

36-летняя Софья Великая является олимпийской чемпионкой 2016 в командном первенстве, восьмикратной чемпионка мира (дважды – в личном первенстве) и 14-кратной чемпионкой Европы (пять раз – в личном первенстве).

Фото: olympic_russia / instagram Фото: olympic_russia / instagram

Софья Великая осталась довольна результатами соревнований.

«Сегодня соревнования особенные, ни у кого не было соревновательной практики. Не успели привыкнуть, разобрать. Мы знаем тактику и особенности спортсменов. С другими спортсменами я понимала с первых ударов, что делать, а с Соней так держали линию, одна наносит и уходит, другая. Я сделала больше ошибок, она молодец. У меня была короткая подготовка, я горжусь собой, что смогла справиться и попасть в двойку. Соня заслужила, она отработала весь период в пандемию, заслуженная победа», — Софья Великая, саблистка.