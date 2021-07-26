Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто 28 июля на 45 минут.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 28 июля с 02.00 до 02.45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проходом вверх по реке яхты «Хортица».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Ранее мы сообщали, что на КАД до конца лета перекроют две полосы у развязки с Московским шоссе. А в ночь на 28 июля и на 29 июля будет перекрыт съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе.