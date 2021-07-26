Кингисеппский «Кванториум» поучаствовал во всероссийской конференции

Преподаватели детского технопарка «Кванториум» в Кингисеппе, созданного в рамках нацпроекта «Образование», поучаствовали во всероссийской конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.

В ходе конференции обсуждались вопросы дополнительного образования, углубленного изучения естественных наук, подготовки к олимпиадам, проектной деятельности и методики работы с талантливыми детьми.

По словам директора «Кванториума» Елены Патраковой, представленный опыт пригодится в работе по двум наиболее актуальным направлениям. Первое – ранняя профориентация школьников. Второе – обучение одаренных детей и подготовка кадров для химической промышленности благодаря современным лабораториям на базе «Кванториума».

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