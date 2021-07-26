В Буграх откроется it-клуб для школьников

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на базе МОБУ «Бугровская СОШ №3» во Всеволожском районе организуется Центр цифрового образования.

Его цель – создание среды для цифровизации, усвоения учащимися

актуальных знаний и навыков в сфере IT, раскрытие талантов, развитие информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления.

Открытие Центра цифрового образования запланировано на 2 сентября 2021 года. Уже закуплены компьютеры, интерактивные панели, планшеты, шлемы виртуальной и дополненной реальности.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что кингисеппский «Кванториум» поучаствовал во всероссийской конференции.