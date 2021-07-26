«Готов к труду и обороне»: в Ленобласти пенсионеры сдают нормы ГТО

Восемь золотых знаков отличия и два серебряных получили участники команды физкультурников в возрасте старше 60-ти лет в рамках комплекса «Готов к труду и обороне».

Отличные результаты показали пенсионеры из поселка Кузнечное Приозерского района, пишет пресс-служба правительства Ленобласти. Мероприятия по привлечению граждан к сдаче норм «ГТО» реализуются в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Одна из участник мероприятия, удостоенная знака отличия, рассказала, что сначала с недоверием отнеслась к вопросу сдачи нормативов, несмотря на то, что занятия в спортивном зале с группой единомышленников для нее давно уже стало формой досуга.

Участники сдачи норм ГТО поблагодарили заместителя директора по физкультуре и спорту центра «Юбилейный» Сергея Уварова за поддержку, вдохновение и подготовку участников. Отметим, что команда из поселка Кузнечного активно участвует в данных мероприятиях каждый год и занимает первые места в районном спортивном фестивале пенсионеров.

/Использованы материалы Ирины Колчак/