«Готов к труду и обороне»: в Ленобласти пенсионеры сдают нормы ГТО

Автор: Анастасия Щербакова
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Восемь золотых знаков отличия и два серебряных получили участники команды физкультурников в возрасте старше 60-ти лет в рамках комплекса «Готов к труду и обороне». 

Отличные результаты показали пенсионеры из поселка Кузнечное Приозерского района, пишет пресс-служба правительства Ленобласти. Мероприятия по привлечению граждан к сдаче норм «ГТО» реализуются в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Одна из участник мероприятия, удостоенная знака отличия, рассказала, что сначала с недоверием отнеслась к вопросу сдачи нормативов,  несмотря на то, что занятия в спортивном зале с группой единомышленников для нее давно уже стало формой досуга.

Участники сдачи норм ГТО поблагодарили заместителя директора по физкультуре и спорту центра «Юбилейный» Сергея Уварова за поддержку, вдохновение и подготовку участников. Отметим, что команда из поселка Кузнечного активно участвует в данных мероприятиях каждый год и занимает первые места в районном спортивном фестивале пенсионеров.

/Использованы материалы Ирины Колчак/

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