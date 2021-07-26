Кингисеппские волонтеры оригинально отметили День ВМФ России

Волонтёры Ресурсно-Добровольческого центра из Кингисеппа отпраздновали 325-летие ВМФ России, проведя тематический квест по станциям.
«Загадки о море», «Морской узелок», «Семафорный алфавит», «Дырявое дно» ― лишь некоторые названия станций, к которым хотелось «пришвартоваться» и малышам, и взрослым во время празднования мини-юбилея Военно-морских сил нашей страны.
Приятным бонусом для юных гостей празднования стал аквагрим, который был в качестве поощрения для деток, успешно преодолевших квест.
«Я всегда отмечаю День ВМФ, так как сам проходил срочную службу на Балтике. А теперь и моего маленького сына неожиданно заинтересовал морской квест, организованный волонтерами. Спасибо им за это! Побольше таких тематических праздников!», — поделился один из родителей, посетивших мероприятие.
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