Кингисеппские волонтеры оригинально отметили День ВМФ России

Волонтёры Ресурсно-Добровольческого центра из Кингисеппа отпраздновали 325-летие ВМФ России, проведя тематический квест по станциям.

«Загадки о море», «Морской узелок», «Семафорный алфавит», «Дырявое дно» ― лишь некоторые названия станций, к которым хотелось «пришвартоваться» и малышам, и взрослым во время празднования мини-юбилея Военно-морских сил нашей страны.

Приятным бонусом для юных гостей празднования стал аквагрим, который был в качестве поощрения для деток, успешно преодолевших квест.

«Я всегда отмечаю День ВМФ, так как сам проходил срочную службу на Балтике. А теперь и моего маленького сына неожиданно заинтересовал морской квест, организованный волонтерами. Спасибо им за это! Побольше таких тематических праздников!», — поделился один из родителей, посетивших мероприятие.