Из Финского залива неравнодушные вытащили утопающего мужчину

Очевидцы поделились историей спасения мужчины, которого без признаков жизни вытащили из воды у причала в Стрельне. Отдыхающие на пляже долго пытались «реанимировать» пострадавшего.

О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 26 июля. Как отметил очевидец, на причале в Стрельне на берегу Финского залива несколько молодых людей спасали мужчину, который начал тонуть.

Сперва неравнодушные вытащили мужчину на берег, а после долго проводили искусственное дыхание до приезда экстренных служб:

«Вода вышла, но дышать не начал. Парни старались изо всех сил! Я вызвала скорую. Кто-то вызвал спасателей. Спасатели приплыли, продолжили реанимационные действия, хотя времени прошло уже более 10 минут. Скорую встретили, что было дальше не знаю. Берегите себя», — написала автор поста в группе