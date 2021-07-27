Лимоны стали самым подешевевшим за год продуктом

Подешевел также и чеснок, цена на него упала примерно на 10 процентов – с 254,5 до 229,6 рубля за килограмм.

В России сильно подешевели лимоны, лайм и чеснок. Рекордсменом по снижению цены оказались первые из цитрусовых.

Цена за килограмм лимонов в январе–июне текущего года снизилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть, если раньше лимоны стоили 189,4 рубля за килограмм, то теперь – 131,9 рубля, сообщает РБК.

Подешевел также и чеснок, цена на него упала примерно на 10 процентов – с 254,5 до 229,6 рубля за килограмм.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости организации народного контроля за ценами на продукты в магазинах. Об этом она сказала во время визита на Кубань.

По мнению Кузнецовой, первым регионом, где пройдет такой мониторинг, может стать Краснодарский край. Омбудсмен добавила, что стране необходимы новые, более действенные механизмы по сдерживанию цен. Важно, чтобы решение этой проблемы ощутила на себе каждая семья.

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До этого президент России Владимир Путин заявил, что ФАС стоит активнее изучать ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.