Определена полезная для сердца доза алкоголя

Такой результат специалистам удалось получить на основе базы данных служб здравоохранения.

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, какая доза алкоголя может быть полезна для сердца. Об этом пишет журнал BMC Medicine.

Специалисты использовали данные из базы служб здравоохранения Англии и Шотландии, а также данные из британского биобанка UK Biobank и результаты более ранних исследований. Таким образом, были проанализированы данные по более чем 48 тысячам человек, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Ученые смотрели на среднее употребление ими алкогольных напитков.

Как оказалось, минимальный риск находится в области употребления алкоголя в количестве около 6 граммов в сутки. В этом случае риск повторного инфаркта или инсульта по сравнению с непьющими оказался на 50% меньше.

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Увеличение дозы до 15 граммов (полбокала вина) в день увеличивает риск — однако и в этом случае он оставался меньшим, чем для совсем непьющих людей.