Сотрудники дорожной службы поделились снимками живописной дороги в Ленобласти

Сотрудники дорожной службы Ленинградской области опубликовали живописные кадры дороги Санкт-Петербург – Ручьи с подписью: «Финский залив, асфальт и Большая Ижора».

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Авторы фото напомнили, что эта траса, также известная как Краснофлотское шоссе, считается второй по живописности в Ленинградской области. На первом месте – Приморское шоссе на участке Зеленогорск – Выборг.

Работы на трассе Санкт-Петербург – Ручьи практически завершены. На момент подготовки публикации наносится разметка и устанавливаются остановочные павильоны.

Фото: vk.com/bkadleningrad