Чечня стала первым регионом России, где от COVID-19 привили 100% взрослого населения

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, Чечня стала первым регионом России, в котором 100% взрослого населения привились от COVID-19.

В цифрах это 568 тысяч человек из 910 тысяч населения республики.

«Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения», – заявил Эльхан Сулейманов

По словам министра, эффект от достижения коллективного иммунитета окажет заметное влияние на эпидемиологическую ситуацию в Чечне «к концу августа – к началу сентября».