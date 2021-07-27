Пункты вакцинации разместили на картах для удобства граждан. Достаточно ввести запрос, содержащий «вакцинация» и искомый пункт вместе с телефоном и временем работы отобразится на карте.

Картографические сервисы Google и Яндекс отображают информацию о всех доступных стационарных и мобильных пунктах вакцинации в Ленобласти. Новшество направлено в первую очередь для удобства граждан. Достаточно ввести запрос, содержащий «вакцинация» и искомый пункт вместе с телефоном и временем работы отобразится на карте.

В Ленобласти на данный момент действует 111 пунктов вакцинации. Первый препарат вакцины прошли почти 400 тысяч жителей.

Карты хранят базу почти о 6000 объектах. Найти самый ближайший пункт вакцинации сможет любой житель России. Информация о мобильных пунктах постоянно обновляется.