Google и Яндекс карты наглядно разместят все пункты вакцинации в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Пункты вакцинации — на картах
Фото: администрация Ленобласти

Пункты вакцинации разместили на картах для удобства граждан. Достаточно ввести запрос, содержащий «вакцинация» и искомый пункт вместе с телефоном и временем работы отобразится на карте. 

Картографические сервисы Google и Яндекс отображают информацию о всех доступных стационарных и мобильных пунктах вакцинации в Ленобласти. Новшество направлено в первую очередь для удобства граждан. Достаточно ввести запрос, содержащий «вакцинация» и искомый пункт вместе с телефоном и временем работы отобразится на карте.

Снимок
Скриншот: Google maps

В Ленобласти на данный момент действует 111 пунктов вакцинации. Первый препарат вакцины прошли почти 400 тысяч жителей.

Карты хранят базу почти о 6000 объектах. Найти самый ближайший пункт вакцинации сможет любой житель России. Информация о мобильных пунктах постоянно обновляется.

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