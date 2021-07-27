Ущерб от сброса стоков с азотом и фосфором в реку Ижора оценили в 2 млн рублей

Росприроднадзор хочет взыскать с компании из Гатчинского района выплату почти в два миллиона рублей за загрязнение реки Ижора. Ранее это предприятие уже попалось на вредительстве и заплатило штраф больше шести миллионов.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, в компанию «Коммунальные системы Гатчинского района» направили запрос о возмещении ущерба в 1,9 миллиона рублей за сброс сточных вод в реку Ижора у поселка Пудость. Как показали исследования, в сливах обнаружили концентрацию аммонийного азота и фосфора.

«Установлено, что сточные воды, отводящиеся от жилых домов и иных хозяйственных объектов, не подвергаются очистке. Канализационные очистные сооружения неисправны. Установлен сброс канализации на рельеф, а далее — в реку Ижора. Сточные воды замутнены, сине-серого цвета с неприятным запахом. В адрес предприятия внесено представление об устранении нарушения, которое находится на контроле», — сообщают в ведомстве.