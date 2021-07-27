Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Петербурге

Трагедия произошла на железнодорожной станции Удельная в Санкт-Петербурге ближе к вечеру, 27 июля. Несмотря на приближающийся поезд, пенсионерка попыталась перейти железную дорогу, но не успела.

Фото: Невские новости Фото: Невские новости

Об этом вечером, 27 июля сообщает портал Невские новости. На место происшествия сразу вызвали сотрудников экстренных служб, в том числе скорую помощь.

Поезд сбил пожилую женщину около 16:00. Она попыталась ускориться, чтобы успеть пересечь железнодорожные пути, однако не успела. Мгновенно остановить многотонный состав машинисту не удалось.