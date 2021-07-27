Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Трагедия произошла на железнодорожной станции Удельная в Санкт-Петербурге ближе к вечеру, 27 июля. Несмотря на приближающийся поезд, пенсионерка попыталась перейти железную дорогу, но не успела.

Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Петербурге трагедия, поезд сбил человека, ПетербургФото: Невские новости
Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Петербурге трагедия, поезд сбил человека, ПетербургФото: Невские новости

Об этом вечером, 27 июля сообщает портал Невские новости. На место происшествия сразу вызвали сотрудников экстренных служб, в том числе скорую помощь.

Поезд сбил пожилую женщину около 16:00. Она попыталась ускориться, чтобы успеть пересечь железнодорожные пути, однако не успела. Мгновенно остановить многотонный состав машинисту не удалось.

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