Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Петербурге

Трагедия произошла на железнодорожной станции Удельная в Санкт-Петербурге ближе к вечеру, 27 июля. Несмотря на приближающийся поезд, пенсионерка попыталась перейти железную дорогу, но не успела.
Фото: Невские новости
Фото: Невские новости
Об этом вечером, 27 июля сообщает портал Невские новости. На место происшествия сразу вызвали сотрудников экстренных служб, в том числе скорую помощь.
Поезд сбил пожилую женщину около 16:00. Она попыталась ускориться, чтобы успеть пересечь железнодорожные пути, однако не успела. Мгновенно остановить многотонный состав машинисту не удалось.
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