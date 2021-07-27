Эксперт спрогнозировал риск затопления Петербурга из-за глобального потепления

Рост уровня мирового океана из-за глобального потепления может грозить двум российским городам. По мнению эксперта, в зоне риска могут находиться Санкт-Петербург и Архангельск.

Об этом сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в РФ Алексей Кокорин в интервью порталу URA.

«По худшим оценкам, подъем может быть три — пять метров. Тогда это будет проблема многих. И Для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска», — рассказал Кокорин.

Однако другой эксперт, Алексей Карнаухов, специалист по природным катастрофам придерживается более оптимистичного мнения. Он напомнил, что в Петербурге соорудили дамбу, которая в состоянии выдержать трехметровые наводнения.

«Все зависит от того, как будем сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением. Существует некая неопределенность по этому поводу», — заключил специалист.