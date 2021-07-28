Подростка избили у магазина в Рощино

По информации ivbg.ru, 26 июля около 22:00 в выборгскую районную больницу доставили 16-летнего местного жителя. Врачи диагностировали разрыв селезенки и оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Следствие установило, что на молодого человека напали возле магазина в Рощино. Нападавших задержали – ими оказались двое братьев из Азербайджана в возрасте 18-ти и 20-лет, приехавшие в Россию в 2019 году для обучения.

По предварительным данным, причиной драки стал конфликт на личной почве. Уголовное дело по составу «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц» возбуждено 27 июля.