Тление происходит недалеко от Ломоносова. Для тушения сильного возгорания торфяников в воздух подняли вертолет.

В Ленобласти возле Ломоносова пожарные третий день борются с сильным возгоранием торфяников. Для тушения огня в воздух подняли вертолет.

Автор видео — Юлия Васильева, группа ВКонтакте «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ».

Также сообщается, что тушение организовано силами Оборонлеса Минобороны России. Распространение огня находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.