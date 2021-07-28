Тление происходит недалеко от Ломоносова. Для тушения сильного возгорания торфяников в воздух подняли вертолет.
В Ленобласти возле Ломоносова пожарные третий день борются с сильным возгоранием торфяников. Для тушения огня в воздух подняли вертолет.
Автор видео — Юлия Васильева, группа ВКонтакте «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ».
Также сообщается, что тушение организовано силами Оборонлеса Минобороны России. Распространение огня находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
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