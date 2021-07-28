В Ленобласти пожарные третий день тушат торфяники — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Тление происходит недалеко от Ломоносова. Для тушения сильного возгорания торфяников в воздух подняли вертолет. 

В Ленобласти возле Ломоносова пожарные третий день борются с сильным возгоранием торфяников. Для тушения огня в воздух подняли вертолет.

Автор видео — Юлия Васильева, группа ВКонтакте «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ».

Также сообщается, что тушение организовано силами Оборонлеса Минобороны России. Распространение огня находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

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27.07.2021 74
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