В Выборге неизвестные разбили «Ладу» и оставили ее на дороге

Очевидцы сообщают о необычном дорожном «перформансе» на Ленинградском шоссе в Выборге. Там неизвестные бросили посреди дороги старую «Ладу» без заднего колеса.

Фотографии с места происшествия прислал наш читатель. Легковушка отечественного производства без заднего колеса и в многочисленных повреждениях стоит на дороге, и никому нет до нее дела.

Судя по кадрам, некий мужчина пытался реанимировать авто и, вероятно, снял поврежденное заднее колесо с целью замены, однако что-то пошло не так. На момент подготовки публикации авто находился на Ленинградском шоссе, между домами под номерами 47 и 49 .

Экстренных служб на месте ДТП замечено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.