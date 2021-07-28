Нефрологу-расчленителю из Петербурга ужесточили обвинение

Следственные органы ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову, который жестоко расправился с собственной женой 11 лет назад. Теперь его обвиняют в убийстве из корыстных побуждений.

«В обвинительном заключении написано, что Земченков обвиняется в убийстве из корыстных побуждений с целью распоряжения недвижимостью», — цитируют РИА Новости слова адвоката обвиняемого.

Следствие считает, что нефролог-расчленитель убил жену из-за квартиры. В данном случае задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что суд арестовал главного нефролога Петербурга, обвиняемого в убийстве и расчленении жены 11 лет назад.