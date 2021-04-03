Суд арестовал главного нефролога Петербурга, обвиняемого в убийстве и расчленении жены 11 лет назад

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, ему вменяют убийство супруги.

В СИЗО он пробудет до 27 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следователи установили, что врач-нефролог в ходе ссоры убил супругу, затем расчленил ее тело и выбросил в пакетах в мусорные контейнеры, после чего заявил в полицию о ее исчезновении. Происшествие случилось еще 23 февраля 2010 года. Все эти годы женщина считалась пропавшей без вести.

Возобновили поиски лишь в декабре 2020 года. Под подозрение попал бывший супруг, которого проверили на детекторе лжи. Земченков уже дал признательные показания на очередном допросе в Следственном комитете.