Газопровод «Северный поток-2» по-прежнему строится в водах Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о том, что работы по строительству практически завершены.

— Газопровод «Северный поток-2» построен на 99%. Трубоукладчик «Академик Черский» завершил работы по укладке труб, тогда как баржа «Фортуна» проводит работы на заключительном участке газопровода, – говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле ранее сообщил, что строительство «Северного потока-2» завершится в августе 2021 года. Завершить работы по укладке труб удалось благодаря сделке, заключенной между Германией и США, в соответствии с которыми транзит газа через Украину будет продолжаться. Также Берлин и Вашингтон будут вместе добиваться энергетической безопасности Киева.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг ранее сообщила, что отказ от «Северного потока-2» повлечет за собой серьезные проблемы с энергоснабжением Германии. Также в ФРГ обсудили статью журналиста Тео Зоммера, который назвал кампанию по дискредитации «Северного потока-2» «чистым лицемерием».