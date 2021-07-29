Решили переплыть: на Мойке утонул парень, его брата спасли — видео

Трагический случай произошел вечером 28 июля на Мойке у Павильона Росси.
По информации издания Мегаполис, дво братьев решили переплыть реку Мойку в Санкт-Петербурге. В какой-то момента парни начали тонуть и на помощь им бросился мужчина. Герой смог достать одного из братьев, а второго спасти не удалось.
Прибывшие на место происшествия спасатели достали парня из воды. Внешних признаков жизни он не подавал.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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