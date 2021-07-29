В Петербурге ограбили и похитили мужчину – подозреваемых задержали в Кудрово

На Областной улице в Кудрово Всеволожского района 27 июля около 20:30 задержаны 24-летний гражданин Киргизии, а также 26-ти и 39-летний граждане Узбекистана. Их подозревают в грабеже с применением оружия в Санкт-Петербурге.
С соответствующим заявлением 27 июля в полицию обратился 32-летний парикмахер из Узбекистана. Трое мужчин, угрожая пистолетом, отобрали у него золотую цепочку и документы.
Затем они отвезли в лес возле Мурманского шоссе. Там пленник смог выбраться из автомобиля и убежал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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29.07.2021 82