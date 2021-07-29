Лжесотрудники банков украли 142 тысячи рублей у пенсионеров из Кингисеппа и Киришей

По информации ivbg.ru, 28 июля в полицию обратились 66-летний житель Кингисеппа и 76-летний житель Киришей. Их обманули мошенники под видом сотрудников полиции и одного из крупнейших баков России.
Пострадавшим на мобильные телефоны звонили люди, представлявшиеся сотрудниками полиции, а потом сотрудниками одного из банков. Они говорили о попытке несанкционированного доступа к счетам пенсионеров.
Мошенники советовали перевести сбережения на сторонний, якобы безопасный счет. Пенсионеры поверили им и перевели: 42 тысячу рублей – житель Кингисеппа; 100 тысяч рублей – житель Киришей.
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29.07.2021 82