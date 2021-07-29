Ленинградский гектар дал новый импульс развитию Сланцевского района

Программа дала значительный толчок развитию сельского хозяйства, для чего уже введено в оборот в Сланцевском районе 200 га сельхозземель
Глава Ленобласти Александр Дрозденко в ходе своей рабочей поездки по Сланцевскому району посетил фермерское хозяйство Елагиных по выращиванию крупного рогатого скота мясной герефордской породы, участников программы «Ленинградский гектар».
Напомним, что в программу «Ленинградский гектар» вошли территории в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Участникам программы предоставляется до 10 га земли и «подъемные» до трех миллионов рублей на развитие бизнеса.
О запуске в регионе «Ленинградского гектара» стало известно в конце января 2019 года на выездном заседании правительства Ленобласти в Выборге. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.