Ленинградский гектар дал новый импульс развитию Сланцевского района

Программа дала значительный толчок развитию сельского хозяйства, для чего уже введено в оборот в Сланцевском районе 200 га сельхозземель

Глава Ленобласти Александр Дрозденко в ходе своей рабочей поездки по Сланцевскому району посетил фермерское хозяйство Елагиных по выращиванию крупного рогатого скота мясной герефордской породы, участников программы «Ленинградский гектар».

«Сланцевский район стал лидером области по возвращению земель в оборот и базой для реализации программы «Ленинградский гектар». Благодаря программе здесь создано почти 30 фермерских хозяйств, более 50 новых рабочих мест. Район преображается на глазах, становясь новым центром сельхозпроизводства области», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что в программу «Ленинградский гектар» вошли территории в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Участникам программы предоставляется до 10 га земли и «подъемные» до трех миллионов рублей на развитие бизнеса.

О запуске в регионе «Ленинградского гектара» стало известно в конце января 2019 года на выездном заседании правительства Ленобласти в Выборге. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.