Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях

Женская сборная по фехтованию на рапирах принесла России восьмое золото Олимпиады.

В финале Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.

Это восьмая золотая медаль России на Олимпийских играх в Токио. Также у сборной 11 серебряных и восемь бронзовых.

Летние олимпийские игры пройдут до 8 августа в Токио. В течение 16 дней будет разыграно 339 комплектов медалей. Участие в Олимпиаде примут около 11 тысяч спортсменов. Более подробная программа соревнований по ссылке.