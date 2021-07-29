Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях

Автор: Гузель Галимова
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Женская сборная по фехтованию на рапирах принесла России восьмое золото Олимпиады.

В  финале Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.

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Источник: t.me/championat

Это восьмая золотая медаль России на Олимпийских играх в Токио. Также у сборной 11 серебряных и восемь бронзовых.

Летние олимпийские игры пройдут до 8 августа в Токио. В течение 16 дней будет разыграно 339 комплектов медалей. Участие в Олимпиаде примут около 11 тысяч спортсменов. Более подробная программа соревнований по ссылке.

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