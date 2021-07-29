Рабочие раскопали предмет, похожий на огнемет «Шмель», на территории ЖК в Петербурге

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, рабочие ЖК «Ручьи» на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге раскопали предмет, похожий на тубус от реактивного огнемета «Шмель».

Это оружие стреляет капсулами с горючей жидкостью.

На месте действует группа разминирования – будут аккуратно изымать и выяснять, что это за предмет, и как он оказался на территории ЖК.