Рабочие раскопали предмет, похожий на огнемет «Шмель», на территории ЖК в Петербурге

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, рабочие ЖК «Ручьи» на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге раскопали предмет, похожий на тубус от реактивного огнемета «Шмель».
Это оружие стреляет капсулами с горючей жидкостью.
На месте действует группа разминирования – будут аккуратно изымать и выяснять, что это за предмет, и как он оказался на территории ЖК.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 27 июля в полицию с сообщением о возможных мошеннических махинациях в отношении 84-летней петербурженки обратился 47-летний курьер «Яндекс.Доставки»....
29.07.2021 74