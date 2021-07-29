В Тихвине местные жители боятся ходить на городское кладбище

В сети опубликовали историю тихвинца, на которого напал неизвестный с газовым баллончиком во время уборки могилы. Похожей историей нападения поделился и другой мужчина. Как отмечают оба, нападавшие хотят собирать дань за благоустройство могил на кладбище.

Об этом вечером, 29 июля рассказал подписчик группы «Вконтакте» ТихвинLive Тихвин Мой Дом.

Как следует из текста жалобы, напавший с газовым баллончиком на мужчину, работает в некой фирме, представители которой навязывают посетителям кладбища свои услуги по восстановлению могил, а иногда применяют насилие в отношении несогласных.

В комментариях к публикации, где описывается произошедший инцидент, отозвался еще один пострадавший на данном кладбище. Как отметил мужчина, 13 июля его отправил в нокаут директор этой самой фирмы. Пострадавший в итоге был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга.