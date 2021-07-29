«Первый уличный бассейн»: жители Мурино жалуются на затопленную дорогу

Автор: Анастасия Щербакова
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В Мурино местные жители поделились кадрами утопающей в воде одной из улиц города. 

"Первый уличный бассейн": жители Мурино жалуются на затопленную дорогу Мурино, Ливневки, Ленобласть, затопило, дождь, грозаФото: Дежурный по Ленобласти
"Первый уличный бассейн": жители Мурино жалуются на затопленную дорогу Мурино, Ливневки, Ленобласть, затопило, дождь, грозаФото: Дежурный по Ленобласти
"Первый уличный бассейн": жители Мурино жалуются на затопленную дорогу Мурино, Ливневки, Ленобласть, затопило, дождь, грозаФото: Дежурный по Ленобласти

Фотографии «первого уличного бассейна» разместили в группе Дежурный по Ленобласти социальной сети «Вконтакте».

«Поздравляю МБУ «СРТ» и лично главу администрации Муринского городского поселения с воплощением в жизнь этого масштабного проекта! Такое простое решение — не чистить ливневку!», — эмоционально поделился неравнодушный.

Ранее жители Петербурга и Ленобласти делились последствиями недавней мощной грозы и ливней в среду, 28 июля.

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