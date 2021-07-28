Жители Петербурга и Ленобласти поделились последствиями недавней мощной грозы

Резкое ухудшение погоды в Петербурге и Ленинградской области в среду, 28 июля спровоцировало пожары, подтопления и поваленные деревья. Очевидцы поделились кадрами последствий неожиданной непогоды.

Так, в СНТ «Отрада» под Ломоносовом молния настигла деревянный сарай, который тут же вспыхнул. В итоге огонь с него перешел на жилой дом.

Тем временем, в Петербурге местные жители жаловались на поваленное дерево у дома № 114 по улице Новаторов. Свалилось оно прямо на дорогу, задев припаркованные автомобили. К счастью, никто пострадал.

Также очевидцы поделились красивым кадром попадания молнии в здание «Лахты Центра».

О резком ухудшении погоды в Петербурге и области мы писали ранее. Пользователи соцсетей сообщали о особенно сильных осадках в районе Пулково, Старой Деревни и Яхтенной.