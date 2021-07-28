Жители Петербурга и Ленобласти поделились последствиями недавней мощной грозы

Автор: Анастасия Щербакова
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Резкое ухудшение погоды в Петербурге и Ленинградской области в среду, 28 июля спровоцировало пожары, подтопления и поваленные деревья. Очевидцы поделились кадрами последствий неожиданной непогоды.

Так, в СНТ «Отрада» под Ломоносовом молния настигла деревянный сарай, который тут же вспыхнул. В итоге огонь с него перешел на жилой дом.

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Фото: Фото: vk.com/welomonosovs

Тем временем, в Петербурге местные жители жаловались на поваленное дерево у дома № 114 по улице Новаторов. Свалилось оно прямо на дорогу, задев припаркованные автомобили. К счастью, никто пострадал.

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Фото: https://vk.com/spb_today

Также очевидцы поделились красивым кадром попадания молнии в здание «Лахты Центра».

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Фото: https://www.instagram.com/p/CR4LSsIr32g/

О резком ухудшении погоды в Петербурге и области мы писали ранее. Пользователи соцсетей сообщали о особенно сильных осадках в районе Пулково, Старой Деревни и Яхтенной.

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