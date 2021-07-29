Школьница из Выборгского района стала одной из лучших во всероссийском творческом конкурсе

Анна Шлыкова, 16-летняя ученица из поселка Лесогорский Выборгского района, выиграла путешествие по родной стране, заняв призовое место во Всероссийском образовательно-туристическом конкурск «Страна открытий».

Победительница записала ролик о родном поселке, в котором поделилась его прошлым и настоящим, а также рассказала, почему она гордится своим домом. Видеоролик Анна Шлыкова разместила в TikTok под хэштегом #странаоткрытий #Лесогорский, где его заметило жюри.

Во Всероссийском конкурсе приняло участие больше 25 тысяч подростков со всей страны. 100 победителей из разных уголков страны с 14 по 20 августа отправятся в путешествие по железной дороге. Они побывают в Москве, Нижнем Новгороде, Кирове, Казани Самаре.