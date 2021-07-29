В Ленобласти энтузиасты построили средневековую крепость из дерева

В сети опубликовали кадры необычного сооружения — деревянной крепости, созданной по образцам древнерусских опорных пунктов.
Фото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"
Фото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"
Фото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"
Фото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"
Как рассказали в группе ЛенОбласть активная социальной сети «Вконтакте», деревянный оборонительный пункт построили местные энтузиасты-ролевики, принимающие участие в исторических реконструкциях.
«Такими были славянские и кельтские города тысячу лет назад», — восхитился автор снимков.
Деревянную крепость можно найти к северу от Лемболовского озера во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако точное расположение объекта автор поста не уточнил.
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