В Ленобласти энтузиасты построили средневековую крепость из дерева

Автор: Анастасия Щербакова
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В сети опубликовали кадры необычного сооружения — деревянной крепости, созданной по образцам древнерусских опорных пунктов.

В Ленобласти энтузиасты построили средневековую крепость из дерева Строительство в Ленобласти, реконструкция, Ленобласть, Лемболовское озеро, крепость, Всеволожский раойнФото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"
В Ленобласти энтузиасты построили средневековую крепость из дерева Строительство в Ленобласти, реконструкция, Ленобласть, Лемболовское озеро, крепость, Всеволожский раойнФото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"
В Ленобласти энтузиасты построили средневековую крепость из дерева Строительство в Ленобласти, реконструкция, Ленобласть, Лемболовское озеро, крепость, Всеволожский раойнФото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"
В Ленобласти энтузиасты построили средневековую крепость из дерева Строительство в Ленобласти, реконструкция, Ленобласть, Лемболовское озеро, крепость, Всеволожский раойнФото: группа в ВК "ЛенОбласть активная"

Как рассказали в группе ЛенОбласть активная социальной сети «Вконтакте», деревянный оборонительный пункт построили местные энтузиасты-ролевики, принимающие участие в исторических реконструкциях.

«Такими были славянские и кельтские города тысячу лет назад», — восхитился автор снимков.

Деревянную крепость можно найти к северу от Лемболовского озера во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако точное расположение объекта автор поста не уточнил.

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В Ленобласти энтузиасты построили средневековую крепость из дерева Строительство в Ленобласти, реконструкция, Ленобласть, Лемболовское озеро, крепость, Всеволожский раойн
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