На Киевском шоссе произошли сразу две аварии с участием самосвалов

Автор: Гузель Галимова
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В результате аварий на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти образовалась пробка. 

Самосвал, ставший участником первой аварии, влетел в фургон. В результате у последнего образовалась дыра в контейнере, из которой рассыпался щебень на дорогу.

На Киевском шоссе произошли сразу две аварии с участием самосвалов самосвал, Ленобласть, Киевское шоссе, Гатчинский район, аварии
На Киевском шоссе произошли сразу две аварии с участием самосвалов самосвал, Ленобласть, Киевское шоссе, Гатчинский район, аварии
На Киевском шоссе произошли сразу две аварии с участием самосвалов самосвал, Ленобласть, Киевское шоссе, Гатчинский район, аварии
На Киевском шоссе произошли сразу две аварии с участием самосвалов самосвал, Ленобласть, Киевское шоссе, Гатчинский район, аварии
Фото: ДТП и ЧП | СПб, ВКонтакте 

Второе столкновение произошло чуть дальше: самосвал столкнулся с трактор. Оба транспорта улетели с трассы в кювет.

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