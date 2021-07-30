На Киевском шоссе произошли сразу две аварии с участием самосвалов

В результате аварий на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти образовалась пробка.

Самосвал, ставший участником первой аварии, влетел в фургон. В результате у последнего образовалась дыра в контейнере, из которой рассыпался щебень на дорогу.

Фото: ДТП и ЧП | СПб, ВКонтакте

Второе столкновение произошло чуть дальше: самосвал столкнулся с трактор. Оба транспорта улетели с трассы в кювет.