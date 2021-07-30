Изящная Айседора заметно выросла и набрала форму, а лебедь Серебряная, после возвращения из теплых краев, держится поближе к своему отцу.
Трио Гатчинских лебедей Георгия, Серебрянки и Айседоры снова в центре внимания местных жителей. Утро пятницы белокрылые встречают на Белом озере вместе.
Фото: Нина Верещагина-Турченко
Фото: Нина Верещагина-Турченко
Фото: Нина Верещагина-Турченко
Фото: Нина Верещагина-Турченко
Изящная Айседора заметно выросла и набрала форму, а лебедь Серебряная, после возвращения из теплых краев, держится поближе к своему отцу. Фотографиями поделились в группе ВКонтакте «Гатчинские лебеди».
Вам будет интересно
Малыши плавают с родителями в большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище. В семье лебедей-шипунов Руслана и Людмилы пополнение — на свет...
05.07.2021 397