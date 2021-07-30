Изящная Айседора заметно выросла и набрала форму, а лебедь Серебряная, после возвращения из теплых краев, держится поближе к своему отцу.

Трио Гатчинских лебедей Георгия, Серебрянки и Айседоры снова в центре внимания местных жителей. Утро пятницы белокрылые встречают на Белом озере вместе.

Фото: Нина Верещагина-Турченко Фото: Нина Верещагина-Турченко Фото: Нина Верещагина-Турченко Фото: Нина Верещагина-Турченко

Изящная Айседора заметно выросла и набрала форму, а лебедь Серебряная, после возвращения из теплых краев, держится поближе к своему отцу. Фотографиями поделились в группе ВКонтакте «Гатчинские лебеди».