Лебеди Георгий, Серебрянка и Айседора встречают утро пятницы на Белом озере — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Нина Верещагина-Турченко
Фото: Нина Верещагина-Турченко

Изящная Айседора заметно выросла и набрала форму, а лебедь Серебряная, после возвращения из теплых краев, держится поближе к своему отцу.

Трио Гатчинских лебедей Георгия, Серебрянки и Айседоры снова в центре внимания местных жителей. Утро пятницы белокрылые встречают на Белом озере вместе.

Лебеди Георгий, Серебрянка и Айседора встречают утро пятницы на Белом озере — фото Серебряная, Ленобласть, лебеди, Георгий, Гатчина, АйседораФото: Нина Верещагина-Турченко
Лебеди Георгий, Серебрянка и Айседора встречают утро пятницы на Белом озере — фото Серебряная, Ленобласть, лебеди, Георгий, Гатчина, АйседораФото: Нина Верещагина-Турченко
Лебеди Георгий, Серебрянка и Айседора встречают утро пятницы на Белом озере — фото Серебряная, Ленобласть, лебеди, Георгий, Гатчина, АйседораФото: Нина Верещагина-Турченко
Лебеди Георгий, Серебрянка и Айседора встречают утро пятницы на Белом озере — фото Серебряная, Ленобласть, лебеди, Георгий, Гатчина, АйседораФото: Нина Верещагина-Турченко

Изящная Айседора заметно выросла и набрала форму, а лебедь Серебряная, после возвращения из теплых краев, держится поближе к своему отцу. Фотографиями поделились в группе ВКонтакте «Гатчинские лебеди».

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