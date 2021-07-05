Малыши плавают с родителями в большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище.

В семье лебедей-шипунов Руслана и Людмилы пополнение — на свет появились четыре серых птенца. Малыши плавают с родителями в большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище.

Малыши сохранят серый окрас на голове и шее к концу второго года жизни. Полностью белыми они станут к концу третьего года жизни.

Птиц каждый год выпускают из Ленинградского зоопарка. Зимуют они под присмотром специалистов в зоопарке.