Малыши плавают с родителями в большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище.
В семье лебедей-шипунов Руслана и Людмилы пополнение — на свет появились четыре серых птенца. Малыши плавают с родителями в большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище.
Малыши сохранят серый окрас на голове и шее к концу второго года жизни. Полностью белыми они станут к концу третьего года жизни.
Птиц каждый год выпускают из Ленинградского зоопарка. Зимуют они под присмотром специалистов в зоопарке.
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