Пройтись по преображенной набережной и Заречному парку жители смогут уже в конце летнего сезона.

В Луге идет активная работа над преображением набережной реки между улицами Кингисеппа и Болотной. Уже видны очертания будущих пешеходных троп. Работники занимаются облагораживанием естественного пруда, пляжа и видовых площадок с зонами для отдыха.

На будущей территории отдыха побывал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, который поделился фотографиями в своем Instagram. Работы по благоустройству ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Пройтись по преображенной набережной и Заречному парку жители смогут уже в конце летнего сезона.