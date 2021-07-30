Благоустройство набережной в Луге идет высокими темпами — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: namliev_yv / Instagram
Фото: namliev_yv / Instagram

Пройтись по преображенной набережной и Заречному парку жители смогут уже в конце летнего сезона.

В Луге идет активная работа над преображением набережной реки между улицами Кингисеппа и Болотной. Уже видны очертания будущих пешеходных троп. Работники занимаются облагораживанием естественного пруда, пляжа и видовых площадок с зонами для отдыха.

Фото: namliev_yv / Instagram
Фото: namliev_yv / Instagram

На будущей территории отдыха побывал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, который поделился фотографиями в своем Instagram. Работы по благоустройству ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: namliev_yv / Instagram
Фото: namliev_yv / Instagram

Пройтись по преображенной набережной и Заречному парку жители смогут уже в конце летнего сезона.

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28.07.2021 130
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