Пройтись по преображенной набережной и Заречному парку жители смогут уже в конце летнего сезона.
В Луге идет активная работа над преображением набережной реки между улицами Кингисеппа и Болотной. Уже видны очертания будущих пешеходных троп. Работники занимаются облагораживанием естественного пруда, пляжа и видовых площадок с зонами для отдыха.
На будущей территории отдыха побывал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, который поделился фотографиями в своем Instagram. Работы по благоустройству ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пройтись по преображенной набережной и Заречному парку жители смогут уже в конце летнего сезона.
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28.07.2021 130